中評社北京2月25日電／網評：熱賣的AI課，不過是又一個快消品



來源：光明網



人們還未從OpenAI推出的文生視頻大模型Sora帶來的衝擊中走出，卻恍然發現，賣AI課的已經賺得盆滿鉢滿。近日，就有媒體報導稱，某自稱名校博士的網紅通過售賣AI課收入高達數千萬。這樣的“造富”神話並非個例，社交媒體上，類似的“帶課”賬號還有不少，一些課程的銷售數量相當可觀。



乍一看，這些AI課程確實讓人心動。要麼是“名校博士”傾情出品，要麼理直氣壯宣稱“三周時間就能從AI小白變成大神”，至於價格倒也“親民”，對於不少人來說，可能就是少下一次館子的事兒。那課程質量如何呢？據不少網友爆料，內容不僅“水”而且還“步步為營”夾帶私貨，目的衹有一個，就是讓你繼續付款升級課程。高性價比、短期速成只是知識付費者的一廂情願——如果這些課程包也能算作“知識”的話。



這些產品策略或者說套路，是多麼熟悉的味道。這些年來，“知識經濟”熱潮始終湧動，你身邊的人十有八九都曾為“知識”買單，從親子教育、英語學習到後來的區塊鏈、元宇宙。因此，對於這些“配方”都不應該感到陌生。如果真要怪的話，似乎只能怪AI動了太多人的奶酪。



確實，一個個大模型的橫空出世讓人們見識了人工智能的快速迭代和巨大潛能，也讓人們陷入持續的焦慮和恐慌。這些焦慮和恐慌，叠加本就已存在的職業困境或瓶頸，促使人們一定要作出一些反應，以緩解自身的AI焦慮。正如一些學者所言，在流量的裹挾下，關於人工智能的報導呈現出明顯的“好萊塢化”，這進一步觸發了人們的焦慮，而發力賣課的這些網紅賬號正是其中推波助瀾的一員。



對於只增不減的AI焦慮，“報課”無疑是諸多應對中最省力也最熟悉的選擇。對於“報課”的人們來說，他們想要消除信息差、增強職場競爭力乃至跟上時代的初心並不難理解，也值得尊重。只是，對於那些快速“攛”出的“快消”課，本就不該寄予過高期待。針對那些貨不對版的AI課，有關部門當加強監管。而對於更多人來說，更值得反思的是，面對大型語言模型的飛躍以及AI的“狂飈”，如何避免“快消”心態。



普林斯頓大學教授愛德華·費爾滕提出“職業AI暴露指數”（AIOE），這是一種評估職業受到人工智能影響程度的方法，並據此形成高／低AI職業暴露率排行表。隨著AI的發展進程，相關的排行表也在不斷變化中。這也從側面說明，AI將更深刻地嵌入並持續改變我們生活的方方面面，這個過程不僅是長期的，而且充滿變化。不管你是否願意承認，這就是我們要面對的基本事實。



也因此，我們需要更為密切的關注、更為嚴肅的討論、更為科學的AI普及和更為普惠的AI教育，如此將讓我們保持冷靜的觀察和審慎的思考，讓被煽動而起的焦慮逐步降溫，以更大的耐心和韌勁來積極適應變革。