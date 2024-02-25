中評社北京2月25日電／網評：Sora課程爆火，不要被收了智商稅



來源：光明網 作者：熊丙奇



使用Sora的大門還沒打開，已經有商家打著Sora的旗號開始掘金了。“普通人用Sora賺錢的10種辦法”“Sora大模型——普通人的創業機會”“99.9元給自己的未來一個機會”……據媒體報導，OpenAI發布人工智能文生視頻大模型Sora幾天之後，網絡上掀起一股“掘金熱潮”，與之相關的付費課程售賣頻出。從事大模型編程的某企業員工張程告訴記者，關於Sora如何生成視頻、如何寫關鍵詞的電子教程售賣熱度很高，“據說Sora剛出來那兩天就賣了上萬份，總銷售額過百萬元了。”



不得不說，這些商家“抓商機”的能力很強。正如有網友說，不論開放公測後的Sora能不能讓普通人走上發家致富的道路，“第一桶金”已經被願意為“知識付費”的人貢獻給首批“掘金者”了。這其實也是近年來的一個普遍現象。新業態、新職業剛出現，就會出現與之相對應的培訓。這些培訓都會以掌握相應技能就會賺得盆滿鉢滿作為賣點吸引學員，但總體看來，它們並不能給學員教授多少真正有用的知識，更多是收智商稅。



有終身學習的態度、有接受新生事物的能力，這正是適應人工智能快速發展所需要的重要能力與素質，也是值得肯定的。但是，如何學習也是很重要的。在買Sora 培訓課程時，需要問幾個問題：提供課程的機構、人員有專業資質嗎？他們瞭解Sora的技術開發和已經熟練使用Sora了嗎？如果自己都對Sora一知半解，不是會帶偏學員嗎？Sora剛推出兩天，培訓課程就出來了，可以想見其課程質量。這一方面就是“蹭熱度”，利用Sora形成的社會關注度牟利；另一方面則是利用一些人擔心自己的職業受到影響的焦慮心態，來填滿自己的錢包。



還需要發問的是，Sora解決了文生視頻技術難題，但學會使用Sora需要接受培訓嗎？一個頗為流行的說法是，使用ChatGPT和Sora，懂得怎麼提問比掌握知識更重要，這考驗使用者的思維能力，而不是對某些知識、技能的掌握。如要讓Sora生成一個大片視頻，自己得有對大片的構想，在腦海里要有相應的場景，而這些不可能通過幾節課的培訓解決。簡單來說，在人工智能時代，學會思考比學會知識重要得多，衹有有創新、創意，才能使自己的工作產生不可替代的價值。



因此，即便當前的Sora培訓有一定用，也不過是“入門”，給買課的學員一些簡單的知識和技術介紹，普及一下文生視頻的概念，讓學員體驗一下怎麼使用Sora。但這不是創新性使用Sora。剛發布的Sora，進入應用層面還有很多路要走，做好應對Sora的準備沒有錯，但不能急功近利，更不能被焦慮營銷收了智商稅。



而這類培訓的出現，也給監管部門提了一個醒，要未雨綢繆，做好應對Sora的有關管理制度建設。例如如何防止有人利用Sora編造虛假信息進行詐騙、怎麼規範使用ChatGPT、Sora以及與之相關的人工智能課程開發培訓等，避免出現虛假宣傳，誇大培訓效果，忽悠消費者的現象。而普通人在選擇這類培訓課程時，也要增強識別能力，不要被商家的焦慮營銷所蠱惑。