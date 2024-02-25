中評社北京2月25日電／網評：耐人尋味的“搶人大戰”



來源：中國經濟網 作者：孟慶延



2024年的春節假期有8天，返鄉探親、出行旅遊的人數大幅提升。截至2月21日，全社會跨區域人員流動量已達61.3億人次。據交通運輸部預測，整個春運期間全國將有90億人次出游、探親、休閑。春節假期與整個春運周期，極大地刺激了國內消費，進一步激活了文旅市場，最大程度放大了“假日經濟”的溢出效應。



從人才到人潮



過去幾年，國內旅遊行業也出現了一系列新現象和新趨勢，從火爆出圈的“村超”“村BA”引領的貴州旅遊熱，到淄博燒烤所帶動的短途旅行潮，再到北國哈爾濱引爆的冰雪大世界，都充分展現了中國巨大的消費動能與潛在需求。



與之相應的是，各地政府與百姓都在竭盡所能為自己的城市打廣告，爭搶人流所帶來的“消費紅利”。為城市代言的各地文旅局長、充分展現本地精神風貌的百姓競相登場，成為移動互聯網時代經濟韌性與社會活力的最佳代言人。



這些新現象，我們都可以將其概括歸納為各地展開的“搶人潮”大戰，這也屬於“流量經濟”的一部分。在信息高速傳播的時代裡，一個地方通過各種手段吸引大眾眼球，以便能夠在短時間內迎來湧入的“人潮”，展現風土人情、拉動地方經濟、刺激社會消費，這是“搶人潮”大戰的底層邏輯。



如果將目光拉長，將視野放寬，我們會發現，圍繞“人”所展開的“爭搶”在過去相當長一段時間內已成為地方發展的重要模式。