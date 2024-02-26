彭韜語中評：何為提升對台工作合力

彭韜（中評社資料圖） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）2024年對台工作會議22日至23日在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜日前接受中評社記者採訪，就對台工作會議釋放的信號予以解讀。彭韜認為，王滬寧主席的講話釋放出四個“不會動搖”信號，分別是大陸堅定不移推進祖國統一大業不會動搖、堅持一個中國原則不會動搖、堅持反“獨”促統與維和促融齊頭並進不會動搖、堅持致力於促進兩岸正常交流交往和兩岸關係和平發展不會動搖。



第一，大陸堅定不移推進祖國統一大業不會動搖。儘管面對日益複雜的台海局勢和多重不利因素交織影響，但是，大陸始終會堅持維護國家的統一和領土完整，堅決貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和對台大政方針，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動，扎實開展反“獨”促統工作，不斷推進祖國統一進程。



第二，大陸在台灣問題上的立場，始終是堅持一個中國原則不會動搖。一個中國原則是人心所向、大勢所趨，2016年以來已有11個國家同中國建立或恢復外交關係，同台灣當局斷絕所謂“外交關係”也充分說明了一切。中國大陸一直致力於堅決維護國家主權和領土完整。大陸堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

