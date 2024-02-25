國民黨花蓮共識營Day2登場

中評社台北2月25日電／國民黨“立院”黨團24日起移師花蓮舉行共識營，今日為重頭戲立法實務研討會以及委員會分組討論，會議等級比照黨團大會，共有46位國民黨“立委”現身參加。國民黨主席朱立倫致詞表示，法案是大家今天凝聚的共識，民眾不會關心枝微末節的事，等下一定討論優先法案。黨團總召傅崐萁則說，共識營討論優先法案，希望能夠一致做成決定。



根據《中時新聞網》報導，國民黨此次共識營首次移師花蓮，第二天上午於花蓮遠雄悅來大飯店舉行立法實務研討會以及委員會分組討論，國民黨“立委”52席中，截至會議開始前共出席46名，正副院長韓國瑜、江啟臣未現身，“立委”邱鎮軍、賴士葆、徐巧芯、陳雪生則因故未到。



朱立倫致詞表示，對於新的會期來講，“立法院”朝野三黨不過半，民意希望“立法院”可以發揮最強監督力量，同時要制定許多福國利民的法案，把過去不公不義的事情揭露，讓民眾可以知道真相，都是民眾最高的期待。 朱說，對於過去15位縣市長都受到不公不義打壓，希望在“國會”團結下獲得最大支持。黨團同志最關心的是，哪一些法案一定要通過，這是大家要在今天凝聚共識，也是民眾最關心的，民眾不會關心枝微末節的事。所以等下一定是討論優先法案，會先由智庫彙整大家共識，但不代表最後結論。



朱立倫也提到，本來食安議題是不分黨派的，但台中市長盧秀燕被民進黨列為目標，就變成攻擊對象，到今天還是要把問題推給台中市政府。同樣的基隆市長謝國樑，基於職責保護市產，不能因為前任市長不作為圖利廠商，所以他按照合約收回，再公開招標，現在變成民進黨惡意抹黑的對象，現在很多人在攻擊謝國樑，所以不是衹有基隆“立委”林沛祥，54位委員都要支持謝國樑。



朱最後說，最近大家看到金門事件，這很關鍵，牽涉到兩岸民眾往來與權益。另禁赴陸團令，觀光業者強調，怎麼可能說有可能影響國家利益或安全，然後6月1號開始，不能組團去大陸觀光，現在就可以，6月就有問題，真奇怪。。



傅崐萁表示，國民黨是第一大黨，承擔“國家”責任，今天在共識營討論優先法案，能夠一致做成決定。傅也呼籲，未來大家會越來越忙，過去很少看到“立法院”黨團聲援自己的縣市，這屆不一樣，台中市府查出瘦肉精，民進黨又開始說陰謀論，國民黨團要做“全國”與縣市長的後盾。