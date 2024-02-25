藍議員：柯P不在乎白營反感度高　只關注2事

中評社台北2月25日電／根據一份最新民調顯示，民眾黨的反感度高達5成，是“國會”三黨中最高，對此，國民黨台北市議員李柏毅認為，聲量高才有討論價值，民眾黨主席柯文哲可能不會在意反感度，而是在乎柯粉還在不在、聲量夠不夠高，然而，民眾黨的人事管理有很大問題，若柯不處理好這些事，接下來的選舉都會遇到很大挫折。



《美麗島電子報》23日公布2月國政民調，其中在政黨好感度方面，民眾黨好感度32.5%，反感度50.4%；國民黨好感度37.5%，反感度48.1%；民進黨好感度46.5%，反感度42.2%。



根據《中時新聞網》報導，李柏毅24日在政論節目《TVBS戰情室》表示，無論是否為正面，有聲量才會有討論價值，柯文哲在意的不是反感度，而是柯粉在不在、聲量夠不夠高，然而，柯的聲量和權力都變差了。李柏毅提到，現在柯文哲每周二和周五會到“立法院”去和民眾黨“立委”們開會，這種情況相當少見，柯此舉可能是想掌握黨的主導性，不過，這些東西對柯而言並不是最重要的。



在李柏毅看來，柯文哲現在最大的問題，是在人員管理方面，不僅擔任台北市長期間走了許多首長、跟了他多年的前“立委”蔡壁如成了台中市政府有給職顧問，現在就連立場相對溫和的“立院”黨團前副主任楊寶楨都離開，若他沒辦法把整個黨的人事、人際關係處理好，聲量就算再高，接下來的2026、2028選舉，都會是很大挫折。