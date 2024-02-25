中評社北京2月25日電／網評：Sora火了你先別慌、



來源：經濟日報 作者：佘惠敏



輸入寥寥數語，就能生成場景逼真、動作絲滑、細節豐富的60秒視頻！美國人工智能研究公司OpenAI近日發布的文生視頻模型Sora，以令人驚艶的表現掀起又一波人工智能熱潮，也讓不少人心裡發慌——我的工作會被Sora取代嗎？我要趕緊投資Sora免得錯過賺錢風口嗎？



目前，Sora模型尚未對公眾開放註冊，只發布了多個演示視頻和技術指導，並對一些專家開放內測。但網上已經出現了大量叫賣Sora相關課程的廣告，其提供的多為網上可檢索到的公開信息，實用的原創內容很少，存在“割韭菜”之嫌。



近些年人工智能技術發展的大趨勢，使面臨的問題越來越複雜，而應用的門檻越來越低。在新技術落地之前就參加各種收費昂貴的培訓班，並不能獲得太多信息和技術優勢。如果你只想把Sora當做工具來應用，不必太心急。Sora作為一種新技術，落地應用會有一個過程，這個過程需要時間，也會有技術的迭代更新，總的趨勢肯定是越來越易用，就像現在我們無需專門培訓即可使用智能手機上的應用程序那樣簡單。



面對新概念新技術，投資機構也別急著跟風砸錢。冷靜評判，才能找到真正有價值的投資機遇。就Sora而言，無論是重視並借鑒其成功的經驗，還是評判並分析其面臨的風險，都能找到掘金點。



從成功經驗看，Sora再次驗證了ChatGPT“大力出奇跡”路線的可行性，算力投資值得關注。ChatGPT是OpenAI公司的上一個明星產品。這家公司相信，讓機器讀大量的文字，它就能理解語言，甚至理解世界。他們消耗巨資採購巨額算力，用海量數據進行持續訓練，帶來了智能湧現，ChatGPT和Sora都因此一面世即達到碾壓同類產品的效果。在Sora發布之前，市場上就有文生視頻的明星產品。比如Runway，生成視頻最長可至16秒。但Sora一面世就推出了60秒視頻，更長的視頻意味著更高的一致性要求、更詳細的畫面描述，技術難度和算力消耗都會隨著生成時長的增長而指數級上升。