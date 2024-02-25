中國科學家獲國際血液病學獎項

中評社北京2月25日電／據新華社報導，國際血液與骨髓移植研究中心23日向中國工程院院士、北京大學血液病研究所所長黃曉軍教授頒發傑出服務獎，以表彰他創建半相合骨髓移植“北京方案”，為國際血液病學做出傑出貢獻。



2024年度移植與細胞治療會議21日至24日在美國得克薩斯州聖安東尼奧舉行。會議期間舉行的頒獎典禮上，國際血液與骨髓移植研究中心咨詢委員會主席邁克爾·弗內里斯說，黃曉軍創建了一系列非體外去T細胞單倍型相合（半相合）骨髓移植關鍵技術，並逐漸發展成基於粒細胞集落刺激因子（G－CSF）和抗胸腺細胞球蛋白（ATG）的“北京方案”。這一創新療法使接受半相合移植的白血病患者3年生存率從約20%提高到約70%。基於“北京方案”的關鍵技術現已推廣到韓國、意大利、法國等許多國家。“北京方案”是目前全球應用最廣、療效最佳的單倍型造血幹細胞移植系統。



弗內里斯說，黃曉軍還對造血幹細胞移植的通用關鍵技術進行了優化和標準化；創建了針對白血病復發的預防－拯救新方案；編寫指南和推廣通用技術，極大地促進了造血幹細胞移植在中國的快速發展等。此外，他建立國際培訓中心和示範教學基地，培訓了多國移植專業醫師，加強了與國際血液學界的交流與合作。



黃曉軍說，這一榮譽不僅是對他本人及其團隊工作成果的認可，也是對快速發展的中國造血幹細胞移植事業的激勵。他將努力為促進中國血液學的發展，以及中國與世界血液學界的合作，做出更大貢獻。



國際血液與骨髓移植研究中心始建於1972年，旨在推動這一領域的全球數據和專家協作，促進細胞療法研究。目前，它與全球約350家血液和移植中心合作，並從2010年起每年頒發傑出服務獎，表彰為國際血液病學做出傑出貢獻的科學家。



移植與細胞治療年會由美國移植和細胞治療協會以及國際血液與骨髓移植研究中心共同主辦。



（來源：新華網）