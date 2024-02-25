日本札幌市一便利店發生持刀襲擊事件

中評社北京2月25日電／據央視新聞報導，日本《讀賣新聞》25日報導，當天早晨，一名持刀男子闖入位於日本北海道札幌市北區的一家便利店，並對店員進行襲擊。當時店裡共有3名店員，襲擊造成其中1人死亡，另外2人受傷。



嫌疑人已被警方當場逮捕。



（來源：央視新聞）