履職一線丨鬧心路變舒心路

中評社北京2月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，湖北省浠水縣紀委監委工作人員來到滿堂咀村，實地查看徐鳴路修繕情況，村民們表示：“道路拓寬了，路面缺口安全隱患也排除了，現在出行很安全，心裡也踏實。”



之前，浠水縣紀委監委接到群眾舉報，反映團陂鎮滿堂咀村旁邊的徐鳴路年久失修，道路出現破損，給村民們的出行帶來了很大不便。隨後，該縣紀委監委工作人員迅速到滿堂咀村實地走訪瞭解情況。



“村裡有車的人越來越多了，這個路就顯得窄了，很難錯開車”“重型車輛長年累月從這條路上駛過，把這路都壓破了，路面坑坑窪窪的，每次經過都提心吊膽”……一說起這條路，村民怨言頗多。



經過瞭解，徐鳴路是聯村路，全長4.5公里，初始寬度3.5米，供徐家坳村、滿堂咀村與雞鳴尖村三個村7000多人交通往來，是附近村民出行的必經之路。之前村裡爭取上級補助資金修建新路，但由於修繕難度大、資金不夠，致使聯村路拓寬工程被擱置，此路也成為一條“鬧心路”。



隨後，浠水縣紀委監委督促鎮村兩級和交通等職能部門共同商議解決方案，把“聯村路拓寬工程”列入“為民辦實事”台賬，在前期資金的基礎上，又爭取政府專項補助資金120萬元。該縣紀委監委將其列入重點事項監督清單，對聯村公路的施工建設、資金使用、工程審計、道路養護等開展全流程跟進監督，全面為聯村路拓寬工程保駕護航。



在縣紀委監委的監督推動下，施工團隊加快施工進度，如今的徐鳴路拓寬至6米並全線通車。該縣紀委監委督促該縣交通運輸局持續聚焦民生領域突出問題，強化農村公路養護管理，對公路損壞部分進行維修，已完成團陂鎮轄區內路面提升工程3個，整治里程10餘公里，確保道路安全暢通。



（來源：中央紀委國家監委網站）