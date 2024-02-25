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國家電網山西省電力公司總經理接受審查調查
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2024-02-25 13:55:26
中評社北京2月25日電／據中央紀委國家監委駐國家電網紀檢監察組、山西省紀委監委消息：國家電網山西省電力公司黨委副書記、總經理祁太元涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家電網紀檢監察組和山西省監委紀律審查和監察調查。
（來源：中央紀委國家監委網站）
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