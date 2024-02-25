監督故事丨佘村擦亮新名片

中評社北京2月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，2月17日，正月初八，天氣晴暖。上午8點，吳敬早在他經營的民宿“水街一宿”店門口，把新鮮食材從三輪貨車上卸下來。今天店裡將迎來農曆新年後第一批到赤溪村研學的客人。



土生土長的“80後”赤溪人吳敬早前些年回村後，在創業路上幾經摸索，於2021年牽頭創辦起這家民宿。“這兩年我們民宿接待的遊客裡，研學團的比例大幅度增加。”研學的興起為吳敬早的民宿帶來了可觀的收入。



位於福建省福鼎市的赤溪村是一個佘族聚居村，也被稱為“中國扶貧第一村”，在2017年實現全面脫貧之後，該村將產業發展與外界優勢資源相對接。作為福建省第一批青少年研學基地，這個大山裡的佘村充分利用當地資源，將自然教育、扶貧歷程、鄉土鄉情文化教育等內容有機結合，擦亮研學新名片。



“敬早，我看今天研學團人不少，我和小溪養殖場已經打過招呼，鱇魚要是不夠，你一個電話他們就能把魚送到。”陳世孝是福鼎市紀委監委四級調研員，於2023年被市委選派到赤溪村擔任鄉村振興指導員。“借助研學這股‘東風’，我們整合了村裡的各項資源，包括鱇魚、菌菇、茶葉在內的多個特色產業收益均得到帶動。”



在民宿所在的這條水街上，除了建設好扶貧展示館、杜家堡、蝴蝶穀這些經典研學點，改造研學路上的邊角地也成為了村“兩委”的一項“燒腦活”。經過規劃設計，村人民會場東側的荒廢園地成了盆景園，赤溪坪橫樓前的荒地被改造成了黨建小院。



“一步一景，移步換景，村‘兩委’集中力量合理規劃，旨在打造一條‘小而精’的研學路線。”赤溪村黨總支書記吳貽國介紹，2024年赤溪村將重點發展綜合性研學項目，正在規劃建設赤溪村研學實訓基地項目。

