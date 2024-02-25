台灣輿論：是真沒有錄像，還是另有隱情？

中評社北京2月25日電／據大公報報導，近日，島內輿論和各界人士就此事件跟進發聲。《聯合報》22日刊發社論批評台當局“海委會”：“第一時間不說實話，處理荒腔走板”。海巡單位事發後稱錄影已交檢方，7天後檢方證實：未錄像，而大陸漁船係因被追逐碰撞而翻覆。這說明“海巡多日來未說實話，一再隱瞞真相”。



社論指出，海巡艇應有全船錄像設備，海巡人員應配錄像裝置。照理應全程錄像，但這次“在敏感海域執勤竟沒有遵循SOP準則（標準操作程序），令人錯愕”。“海巡隊員回來後各自瞎掰，謊稱大陸漁船是在加速逃逸蛇行過程翻覆”，“後又以兩名生還者口音難懂，無從訊問，企圖掩蓋真相”。“第一時間未說實話，接下來的處理愈發荒腔走板，難以自圓其說。”



該報有分析文章指出，“海委會”及海巡單位一再稱“依法行政”，面對外界連日質疑，才由檢方說出無錄影且是因碰撞翻覆，還辯稱無錄像不影響事實真相，公信力何在？根據台海巡作業規範，口口聲聲說的“依法行政”已破功。海巡單位近年增購不少設備，新制服也留有密錄器位置，現在說拿不出影像，不是疏失嗎？“強勢攔檢和追逐做法也有待商榷”，“追逐”造成大陸漁船翻覆，“把責任全推給對方蛇行拒檢，不提碰撞情事，更拿不出依據，談什麼一切合法”，因而各界質疑“是真沒有錄像，還是另有隱情”。台海巡單位是“理虧在先、掩蓋在後”。