﻿島內聲音：要將心比心，不要再拖了

中評社北京2月25日電／據大公報報導，《中國時報》評論指出，海巡單位在一周後透過檢方轉述稱，由於當時忙救人忘了錄像。這種不負責任的說法，難以取信各界，反而招致更大疑團。海巡人員未攜帶錄像設備，同樣必須追究。為什麼“海委會”負責人一開始不清楚告訴各界，要拖到大陸遇難船員家屬抵金才宣布？大陸幸存漁民揭露事實後，該負責人才不再否認有碰撞事實。連日的謊言究竟是誰要求說的？



該報在社論中還說，事涉兩條人命，應以人道關懷的立場處理，但台方表現相當冷漠。



記者20日前往金門，在當地殯葬管理所，陪同遇難者家屬的泉州晉江紅十字會人士接受了兩岸媒體群訪。一旁的台海巡單位某官員隨即回應：“我們是依法行政，絕對沒用什麼粗暴方式，請你修正用詞”。



台灣資深媒體人黃暐瀚日前在臉書表示，將心比心，台當局領導人、行政機構負責人早該在第一時間對遇難者家屬表達慰問。他說，沒有錄像、大陸漁船是因碰撞翻覆，是兩個關鍵至極的“基礎”，為什麼要拖到事發一周後，因檢方問案，海巡方面才承認？就事論事，無法理解大陸漁船怎麼翻船，海巡隊如何“緝捕”，過程中有無發生什麼“糾紛”“衝突”？“相關事證，不要再拖了”，遇難者家屬有權知道真相。



台灣時事評論員郭正亮在網絡節目中質疑說，若船只要“逃逸”，通常直行，出現“蛇行”代表有追逐情況，台海巡單位的新聞稿也用“緊追”2字，但到底大陸漁船做了什麼，海巡要以這種方式應對？後續做法是不是為隱匿業務過失？



台灣媒體人黃揚明在社交媒體貼圖指出，2020年11月台海巡單位發布新版制服，一線人員外套置有“門襟密錄器插槽”。網友跟帖表示：“說沒錄像根本就騙人！抓違規哪次不錄”“可悲，說謊成習慣”“跟行車記錄器一樣，對己方不利一律就是故障沒開機”……



台灣資深媒體人趙少康則質疑，台海巡單位撒多個謊被“抓包”，現場到底是真沒錄像，還是錄了又洗掉，又或不拿出來？“遮遮掩掩，到底在掩飾什麼？”