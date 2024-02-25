夏寶龍落區調研凸顯高度重視“基層治理”

中評社北京2月25日電／據大公報報導， 昨天是元宵佳節，十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在港進行第三天調研。上午，夏寶龍在行政長官李家超和特區政府民政及青年事務局局長麥美娟的陪同下，來到將軍澳坑口一家普通茶樓，與地區“三會”主席、關愛隊成員及街坊代表飲茶，實地瞭解基層工作新發展、新實踐。走出茶樓時，他向市民頻頻揮手，並抱拳“向大家拜年了！”隨後，夏寶龍又馬不停蹄來到西貢區議會，瞭解改制後的區議會運作。中午，他與十八區議會主席共進午餐，瞭解重塑後的區議會的工作開展情況。他還到訪獅子山公園，瞭解香港旅遊業發展現狀和聽取建議。



特區政府民政及青年事務局局長麥美娟向媒體介紹說：“夏寶龍肯定關愛隊的工作，可以看出他非常重視基層治理，亦可以看出中央很重視香港的地區治理工作。”



基層治理是香港治理重要部分



夏寶龍去年4月首次來港調研時，就特別重視基層治理，他曾落區與地區人士及市民座談，聽取大家對基層治理的意見。這一次，夏寶龍再次落區調研，實地感受香港地區治理的變化，也聽聽大家對基層治理的意見和建議。



香港作為國際化大都市，與內地的情況不同。若把香港特區與內地的省份的治理結構進行比較就會發現，內地有省、市（州）、縣（區）、鄉（鎮）四級政府組織，層級較多。香港衹有一級政府，就是特區政府，特區政府直接對接地區組織。這樣的治理結構固然有許多優點，但若地區組織與特區政府的配合度不高，則基層治理容易成為“一盤散沙”，上情下達和下情上報都不通暢。



回歸以來，區議會在基層治理中承擔著重要角色，但自2014年非法“佔中”開始，區議會越來越政治化，與特區政府愈行愈遠，甚至成了“亂港平台”，許多地區的區議會很長時間癱瘓，給基層治理造成巨大損失。



夏寶龍是從基層一步步進入中央高層的，他先後在天津、浙江等地擔任地方主官，具有豐富的基層治理經驗。他深知“基礎不牢，地動山搖”的道理。香港與內地的治理結構不同，但社會治理的基本原理是一樣的。夏寶龍到港澳系統工作後，多次表示，基層治理是香港治理的重要組成部分，希望香港打通基層治理的“最後一公里”。