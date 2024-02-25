多地全力穩就業保用工

中評社北京2月25日電／據經濟日報報導，節後正值企業復產用工高峰。連日來，多地把人力資源要素保障作為服務企業的重中之重，通過舉辦專場招聘活動、開通務工列車等措施，為求職者和用人單位搭建平台，全力穩就業、保用工、促發展。



開通務工專列



為保障企業用工和農民工出行，各地相繼開通務工專列。



湖北省人力資源和社會保障廳、公安廳、民政廳、交通運輸廳及武漢鐵路局等部門，採取點對點招工、招聘送上門、開通務工列車等方式，送服務、送崗位上門。



近日，搭載470餘名湖北利川籍返崗務工人員的K4598次列車，從宜昌車務段利川站出發，朝廣東東莞駛去，這是中國鐵路武漢局集團有限公司連續10餘年開行的務工列車。務工列車既解決外出務工人員返崗難題，又展示出鐵路服務的色彩和溫度，更加貼近民生、契合民意。



廣東省各級人社部門深入實施“南粵春暖”行動，幫助異地務工人員盡快返粵返崗。繼2月15日首趟東西部勞務協作免費返崗專列從貴州遵義抵達廣州南站後，廣東各級人社部門進一步加大力度、加密頻次組織免費返崗列車。



2月22日9時56分，搭載600多名黔北地區務工人員的D1831次動車組從貴州省遵義市桐梓東站開出，一路向南，開往廣州，600多名黔籍大灣區建設者即將在廣東開始新一年的奮鬥征程。這是今年從該站發出的第二趟務工專列。

