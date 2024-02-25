元宵節新消費增長點一線掃描

中評社北京2月25日電／據新華社報導，“不出十五都是年”，各地迎來熱鬧歡樂的元宵佳節。記者近日走進廈門、長沙、上海等地的消費場所看到，傳統與時尚“碰撞”下的場景煥新，商旅文體業態的深度融合，提升顧客體驗感的暖心服務正不斷激活新的消費增長點。



傳統與時尚“碰撞”



上午10時許，一艘閩南復古龍船造型的游船從廈門和平碼頭緩緩駛入鷺江，兩岸一邊是繁華的現代化高樓，另一邊是世界文化遺產鼓浪嶼，遊客目之所及，美不勝收。經過規範升級的“廈門海上游”項目，自今年春節全新亮相以來，受到人們追捧。



來自四川的劉先生一家首次體驗“廈門海上游”項目。他說：“乘船看海上風景，還可以觀賞船上具有閩南特色的布袋木偶戲表演，真是一次難忘的旅遊體驗。”



“我們推出了多個主題產品，比如在有的游船提供獨特的閩南海上年味早午茶；隨著哈爾濱冰雪旅遊火爆出圈，我們在主題船上營造‘海上看雪景’氛圍，讓來廈門海上游的遊客也能感受飄雪美景。”“廈門海上游”項目運營負責人嚴劼說。



嚴劼介紹，與以往產品相比，今年推出的海上游項目更具閩南特色，與市民遊客互動性更強。元宵節將延續春節期間的國潮風格，深度挖掘閩南文化與海洋文化，在廈門龍船等主題船舉辦贈送湯圓、表演布袋木偶戲、賞花燈、寫福字、掛紅綢等民俗活動。



這種傳統與時尚、國潮與現代的“碰撞”，成為多地元宵節消費市場一大亮點。在長沙黃興南路步行街中心廣場，不僅有民樂演奏等傳統節目，還有搖滾樂、街舞等潮流表演；在上海海昌海洋公園，“打鐵花”等非遺演出烘托歡樂氣氛，超過千架無人機在空中打造數字“巨龍”，公園企鵝館內由哈爾濱藝術家製作的長3米、高2.8米的“東方神龍”冰雕，與憨態可掬的企鵝形成反差，吸引眾多遊客拍照……

