海鐵聯運直達班列助力長三角“一體化物流”

中評社北京2月25日電／據新華社報導，記者2月24日從中遠海運集團瞭解到，2月23日，上海港海鐵聯運網絡新增一城，安徽宣城至上海洋山港的海鐵聯運直達首發班列從巷口橋鐵路貨場出發，前往上海蘆潮港站，這一線路將會有效助推長三角“一體化物流”融合發展。



23日，一列裝有106個標準集裝箱的列車從安徽宣城發出，一天之內到達上海蘆潮港站，車上的光伏產品將在上海洋山港“換乘”巨輪運往歐洲。



近年來，宣城光伏產品出貨量每年以倍速增長，遠銷全球30個國家和地區。本次開通的“宣城—上海洋山港”海鐵聯運直達班列，計劃採用周班、當日送達的運行模式，提供門到門、點到點、“到站即到港”的一站式服務，為宣城及周邊地區的外貿進出口企業提供一條高效、便捷、經濟、穩定的出口物流通道。



上海港海鐵聯運有限公司副總經理趙承保說：“我們的海鐵聯運業務已經覆蓋全國42個城市，2023年組織開行班列7800多列，完成集裝箱運輸量71.86萬標準箱，增速達到30%以上。”



上海港正在持續加強集疏運通道建設，通過海鐵聯運連接內陸貨運資源與港口的航線資源，尤其是在長三角地區，形成雙向輻射、雙向發力的物流系統，為上海國際航運中心打造更加完備、更加高效的物流生態圈。



（來源：新華網）