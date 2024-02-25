【
大
中
小
】 【
打 印
】
截至1月末私募基金管理規模超20萬億元
http://www.CRNTT.com
2024-02-25 15:20:59
中評社北京2月25日電／據新華社報導，中國證券投資基金業協會日前發布的數據顯示，截至2024年1月末，存續私募基金管理人21594家，管理基金數量153756只，管理基金規模20.33萬億元。
其中，存續私募證券投資基金97571只，存續規模5.52萬億元；存續私募股權投資基金31322只，存續規模11.07萬億元；存續創業投資基金23727只，存續規模3.25萬億元。
（來源：新華網）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
全球私募基金西湖峰會今日在杭開幕
(2023-04-20 14:32:27)
截至去年末私募基金管理規模20.03萬億元
(2023-01-25 16:09:05)
證監會：研究擴大私募基金份額轉讓試點範圍
(2022-09-05 18:37:15)
重磅講話！方星海談私募基金
(2022-07-31 16:40:23)
年內數百只私募基金跌破預警線
(2022-02-15 14:14:53)
理順私募基金管理邏輯
(2021-11-29 14:25:39)
私募基金加速流向產業升級重點行業
(2021-06-29 09:34:14)
私募基金加速流向產業升級重點行業
(2021-06-28 16:09:14)
潘健：用好私募基金 促進國企創新發展
(2019-09-19 16:49:54)
調整私募基金管理機制正當時
(2018-10-19 08:45:08)