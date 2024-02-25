截至1月末私募基金管理規模超20萬億元

中評社北京2月25日電／據新華社報導，中國證券投資基金業協會日前發布的數據顯示，截至2024年1月末，存續私募基金管理人21594家，管理基金數量153756只，管理基金規模20.33萬億元。



其中，存續私募證券投資基金97571只，存續規模5.52萬億元；存續私募股權投資基金31322只，存續規模11.07萬億元；存續創業投資基金23727只，存續規模3.25萬億元。



（來源：新華網）