《達荷美》獲第74屆柏林國際電影節金熊獎

中評社香港2月25日電／74屆德國柏林國際電影節主競賽單元各獎項24日晚揭曉，法國導演馬蒂·迪奧普執導的紀錄片《達荷美》獲得最佳影片金熊獎。



新華社報導，紀錄片《達荷美》圍繞法國2021年歸還貝寧共和國26件珍貴文物的事件展開，這些文物于1892年被法國殖民者從當時的達荷美王國掠奪到法國。



韓國導演洪尚秀執導的影片《旅行者的需求》獲得本屆電影節評審團大獎銀熊獎。多米尼加導演納爾遜·阿里亞斯因執導《佩佩》獲最佳導演銀熊獎。曾因在漫威電影中飾演“冬日戰士”一角而名聲大噪的美國男演員塞巴斯蒂安·斯坦憑藉影片《不同的男人》獲最佳主角銀熊獎。英國女演員埃米莉·沃森憑藉影片《像這樣的小事》獲最佳配角銀熊獎，該片是本屆柏林電影節揭幕影片。



此外，評審團銀熊獎授予了影片《帝國》，最佳編劇銀熊獎由德國編劇、導演馬蒂亞斯·格拉斯納摘得，奧地利攝影師馬丁·克施拉赫特獲得傑出藝術貢獻銀熊獎。



柏林電影節主辦方此前還宣佈，將本屆電影節終身成就獎“榮譽金熊獎”授予美國導演、製片人和編劇馬丁·斯科塞斯。



第74屆德國柏林國際電影節15日開幕，將持續至25日，共有20部電影入圍主競賽單元。由於成本原因，本屆電影節規模顯著縮減，放映影片數量降至約200部，比上屆降幅超30%。



柏林國際電影節始創于1951年，與法國戛納電影節、意大利威尼斯電影節並稱歐洲三大電影節。

