韓國醫科畢業生拒絕實習　抗議擴招醫科生

中評社香港2月25日電／韓國實習和住院醫生不滿政府擴大招收醫科生的工業行動有擴大跡象。韓聯社報導，新畢業的醫科生亦加入行動，拒絕開始實習，韓國醫學會計劃今日開會商討下一步行動。



香港電台援引報導，光州全南大學醫院原定下月有101名畢業生開始實習，但其中86人已經辭職；濟州大學醫院大約20人拒絕實習；釜山大學醫院50名原本星期五開始實習的醫科畢業生，亦已全數遞交辭職信。



韓國各大醫院的數以千計實習醫生和住院醫生，已經辭職並離開工作崗位，醫院運作大受影響。