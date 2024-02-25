“百億私募俱樂部”減員

中評社北京2月25日電／據證券日報報導，據私募排排網最新數據顯示，截至2月22日，國內百億元級私募機構數量“縮水”，降至98家。不過，股票策略私募產品業績在近期迎來反彈，近九成產品實現正收益。



受訪的業內人士表示，百億元級私募機構數量減少，或是投資者信心不足轉投其他資產導致，未來私募機構需在做好超額收益、加強風控、增加多元化產品開發等方面做出努力。



百億元級私募機構



縮減至百家以下



據中國證券投資基金業協會數據，截至2023年12月末，我國存續私募基金管理人有21625家，管理基金數量153079只，管理基金規模達20.58萬億元。



事實上，管理規模在百億元級以上的私募機構數量相對較少，而近期“百億俱樂部”遭遇減員。據私募排排網數據統計，截至2024年2月22日，國內百億元級私募機構數量降至98家，相較於2023年底的104家減少了6家。另據《證券日報》記者進一步梳理，有10家私募機構暫別“百億元梯隊”，其中不乏漢和資本、勤辰資產、運舟資本等知名機構，另有4家私募機構躍進“百億元陣營”。



私募排排網相關負責人對《證券日報》記者介紹：“今年以來，退出‘百億元俱樂部’的機構大多為主觀多頭私募。實際上最近兩年以來，百億元級私募機構數量一直超過百家，最高時接近120家。”

