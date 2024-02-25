國民黨副主席夏立言26日率團訪問大陸

中評社台北2月25日電／國民黨副主席夏立言將率團前往中國大陸訪問，開展“新春拜年、關懷交流”之行。國民黨表示，這是延續去年數次訪陸的目標和成果，關心在大陸工作、求學和經商“國人”，向他們拜晚年。訪陸期間如有機會，夏立言將在適當場合表達對近期金門海域不幸意外事件的哀悼之意。



國民黨表示，這次訪陸在去年底開始規畫安排，曾向台商、台胞承諾春節後將赴陸拜年。未規畫與大陸官員見面，但客隨主便，也不排斥；若有機會與大陸官員會面，夏立言將會請對方轉達，向近期發生在金門海域意外事件的罹難者家屬，表達哀悼慰問之意，同時也向對方表達，多數台灣民眾不樂見兩岸關係持續惡化，對此事感同身受，希望能夠透過各種管道，盡快公布事實真相，兩岸能夠維持過去相互尊重的默契，避免衝突或類似意外再次發生。



國民黨指出，金門海域不幸的意外事件，凸顯兩岸缺乏溝通對話，一旦遇到突發意外，恐會升高危險情勢。國際上許多國家即使和大陸存在歧見，高層還是密集對話，就是為了管控風險。正是因為當前兩岸關係緊張，才更應該積極對話。蔡英文日前也宣稱“持續尋求兩岸對話可能”，可是卻遲遲拿不出具體作為。



國民黨表示，不論在朝在野，國民黨始終堅定捍衛“中華民國”的民主法治，維護台灣社會的繁榮安定，致力於維繫兩岸關係和平穩定，這個立場和使命一直都沒有改變。身為最大在野黨，在當前台海情勢緊張，政府缺乏溝通協商管道的情況下，國民黨義無反顧，必須主動去關心台胞，和緩局勢，不會因為碰到意外事件，停止交流對話，這絕對是台灣全民和國際社會所樂見的。



訪問團預計於26日出發，七天行程將到訪廈門、廣州、南昌、杭州、昆山、上海等台胞聚居城市。此行除了副主席夏立言，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會資深顧問趙春山教授，以及黨部工作同仁等。