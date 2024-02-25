證監會：支持“專精特新”企業融資

中評社北京2月25日電／據證券日報報導，2月23日，證監會網站公開了部分對十四屆全國人大一次會議建議和對政協十四屆全國委員會第一次會議提案的答覆。



對《關於支持中小型民營企業上市融資助推企業科技創新的提案》的答覆中，證監會表示，下一步，證監會將創造更加公開、透明、可預期的政策環境，繼續發揮好資本市場支持“專精特新”中小企業、民營企業融資的作用，進一步健全資本市場服務科技創新的支持機制，促進中小企業技術創新生力軍作用的發揮。



對《關於將消費類基礎設施入池公募REITs的提案》的答覆中，證監會表示，將會同國家發展改革委積極推進符合條件的消費基礎設施REITs項目落地，推動盤活存量資產、擴大有效投資和提振消費。



對《關於鼓勵多種天使投資、風險投資進入香港創科領域，支持香港建設國際創新科技中心，助力國家建立創新型國家的提案》的答覆中，證監會表示，下一步，證監會、國務院港澳辦將繼續支持私募基金在符合相關規定的情況下，發揮跨境直接投資的功能作用，支持香港建設國際創新科技中心，助力國家建立創新型國家。



對《關於進一步推進證券行業數字化轉型的建議》的答覆中，證監會表示，基於審慎監管原則，結合目前的投資者結構情況，暫未允許線上辦理信用賬戶開立和股票期權首次開戶。下一步，證監會將結合市場發展和風險評估情況，積極研究完善投資者適當性管理及賬戶開立流程，增強證券服務便捷性，引導業務規範有序開展，維護投資者權益。



對《關於設立統一倉儲管理平台，促進期現貨市場協調發展的提案》的答覆中，證監會表示，支持期貨交易所持續加大品種供給力度，不斷健全期貨市場品種體系，深化期貨市場服務實體經濟的能力。同時，指導期貨交易所不斷優化交割機制，根據市場發展需求，動態調整期貨倉儲費，通過減免交割手續費、增設期貨免檢交割品牌等方式降低企業交割成本，助力實體企業風險管理。



對《關於分類統一制定地方交易場所監管規則的提案》的答覆中，證監會表示，下一步，證監會將協調推動有關部門和地方政府，總結清理整頓工作實踐經驗，實現央地協同、部際聯動，健全完善交易場所監管規則和指導意見，進一步增加制度供給，構建完整、協調、統一的交易場所規則體系，推動地方各類交易場所逐步走上規範發展道路，切實發揮服務實體經濟功能。



（來源：證券日報）