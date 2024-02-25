公安機關深入推進校園安防建設

中評社北京2月25日電／據人民公安報報導，近年來，公安機關會同有關部門持續開展“護校安園”專項工作，堅決落實校園防風險、保安全、護穩定各項措施，全力打造內外結合、整體防控、科技助力的校園安全防控體系，實現了涉校刑事案件11年持續下降，為全國52萬餘所中小學幼兒園、2.5億名學生提供了有力安全保障。



2023年年初，公安部會同教育部聯合召開全國校園安全電視電話會議，聯合中央政法委印發“護校安園”專項行動方案，部署全國公安機關全力做好校園安全工作。公安部堅持每月調度指導，重點督促推進，全力保障在校師生和幼兒的人身安全。



公安機關將校園安全納入社會治安防控體系建設，督促學校落實安保人員和安防裝備器材配備，大力推進校園安防規範化、標準化、智能化建設，探索利用人工智能、大數據、雲計算等新技術手段，深度融合人防、物防、技防、智防建設，全面提升校園安防能力水平。



堅持和發展新時代“楓橋經驗”，深入開展校園周邊治安複雜場所清理整治，開展涉校矛盾隱患常態化排查整治，確保及早發現、及時整改、有效化解、妥善處置。2023年，公安機關共整治校園周邊治安亂點11萬處，化解處置各類校園安全隱患45萬處。同時，依托校園周邊27萬個警務室、治安崗亭和47萬個“護學崗”，加強重點時段、重點部位巡邏防控，提升主動發現預警、主動防範化解風險能力。



公安機關還充分發揮職能作用，對故意傷害學生案件保持高壓嚴打態勢，逐案剖析倒查，深化整改防範。特別是針對近年來人民群眾反映強烈的學生欺凌問題進行重點整治，並不斷完善學生欺凌治理長效工作機制，保護未成年人健康快樂成長。



同時，公安機關切實強化校園周邊交通安全保障，優化學校周邊道路交通設施，組織30萬餘名公安民警擔任的法治副校長深入開展針對學生群體的交通安全宣傳教育、禁毒宣傳教育、網絡安全教育和生命健康教育，培養廣大未成年學生良好習慣，提升安全防範能力。

