上海設立全國首家專門稅務審判庭

中評社北京2月25日電／據人民法院報報導，2月23日，上海法院稅務審判庭揭牌活動在上海鐵路運輸法院舉行。活動後，上海市高級人民法院召開深入推進法治化營商環境建設新聞發布會，發布《上海法院深入推進法治化營商環境建設專項行動計劃（7.0版）》，並介紹上海法院完善稅務審判機制建設相關情況。



據悉，7.0版行動計劃從細化完善監管制度框架、優化審判執行工作機制、發揮數字改革賦能實效、推進司法程序公開透明、加強府院協同聯動5個方面提出25項措施，細化分解為53項具體任務落實台賬。在細化完善監管制度框架方面，優化仲裁司法管轄機制，研究“三特定”臨時仲裁配套司法審查規則，為上海探索“三特定”臨時仲裁及“境外仲裁業務機構”提供有力司法支持。在發揮數字改革賦能實效方面，在全國率先研發律師、管理人破產案件管理系統，方便律師、破產管理人在線管理破產案件等。



上海法院稅務審判庭的設立作為優化審判執行工作機制、深入推進法治化營商環境建設的重要舉措，被納入7.0版行動計劃。



同時，上海鐵路運輸法院還起草了《關於完善稅務審判工作機制的若干意見》，將從建立訴訟便民和公正審理機制、建立稅務審判實質解紛機制、建立高效良好的府院互動和院校合作機制、建立精品案例培育和改革經驗宣傳機制四個方面，助力稅務糾紛高效解決。



（來源：人民法院報）