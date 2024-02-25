召委選舉藍白合作　傅崐萁：良善的門已打開

中評社台北2月25日電／國民黨“立院”黨團24日起移師花蓮舉行共識營，25日舉行立法實務研討會，會中討論優先法案、未來議事攻防，以及藍白合作等項目。總召傅崐萁稍早受訪時表示，今日黨團會議充分討論、也達成共識，會跟民眾黨合作，召委選舉也不排除合作，這兩天會跟民眾黨溝通，良善的門已經打開，也願意在野黨結合，制衡鴨霸政府。



中時新聞網報導，傅崐萁強調，“國會”改革刻不容緩，第一次有三黨實質不過半，讓陽光照進來，所有“國會”改革等相關事務會在此會期積極推動，比如巴氏量表，還有65歲以上台灣民眾一率免健保費，各種福國利民法案會積極推動。



傅崐萁說，藍白合會開大門走大路，黨團達成一致共識，積極整合在野力量制衡民進黨，會把可推動法案積極推動，至於黨團的副書記長人選確定後也會公布給所有媒體；傅痛批，民進黨全體出動洗版，年輕委員受攻擊，國民黨不怕民進黨強權，絕對不會軟弱，將努力推動法案。



據瞭解，傅崐萁對於召委人選語帶保留空間，下午各委員依委員會分組討論後，就會有明確的召委人選，與會人士透露，召委不排除合作，也有可能是說服民眾黨不自提人選，等到下午分組討論過後，相信情況會變明朗。



至於有媒體報導此趟共識營委員險自行買單，傅崐萁未付錢、黨中央救火等傳聞，傅痛批，國民黨團結共識營非常融洽，對於見縫插針、無事造謠的媒體，要嚴厲譴責。



傅崐萁表示，過去共識營不管在哪個縣市，地方都會略盡地主之誼，無可厚非，國民黨現在家徒四壁，主席朱立倫非常熱情接待所有委員，他表示同意及尊重，讓朱個人掏腰包招待委員，但卻有媒體報導委員要自己付錢，這個是很可恥的造謠，會請律師研擬相關辦法，遏止這樣的新聞。