個人游增“財氣”　遊客區商鋪振奮

中評社香港2月25日電／據大公報報導，個人游計劃的適用城市將由下月6日起，擴展至西安和青島，本港遊客區的零售、餐飲小店表示，隨著更多個人游旅客來港，有助帶動生意額上升，並且摩拳擦掌，增推特色產品招徠遊客。有零售店負責人表示，現時遊客占生意額一半，相信增加個人游城市對生意有幫助。



有西餐廳負責人表示，將會積極入駐旅客常用的社交平台做推廣。有陝西菜館指出，產品受到港漂歡迎，相信口耳相傳能吸引來港旅遊的家庭客和嘗鮮者，並建議當局向旅客推介更多旅遊路線，串連景點和商業區，為各式小店引來客流。有西貢食肆希望政府改善交通配套，方便個人游旅客前往。



特色陝西菜館料受惠



香港匯聚了來自各地的人才，內地菜系亦在香港得到歡迎。銅鑼灣渣甸坊的陝西菜館“嘹咋咧”經理餘日昌向大公報記者表示，餐廳生意主要來自本地市民，亦有不少在香港讀書、工作的港漂幫襯，他們主動到社交平台發出分享，幫助餐廳擴大客源。



對於西安獲納入個人游適用城市，餘日昌說對客流量有正面幫助，該餐廳主打扯面、肉夾饃等陝西特色美食，味道在傳統的基礎上按港人的口味作出調整，港人和港漂對口味的接受度高。



餘日昌表示，政府近日推動盛事經濟，當有盛事舉行時，餐廳客流量隨之增加。他說餐廳附近有不少旅遊景點與地標，建議政府規劃多條旅遊路線供遊客參考，將餐廳所在的商業區和遊客前往的打卡地標，串連起來，將旅客引領到來，幫助小商戶增加客流量。他亦表示，餐廳現時有入駐內地社交平台，希望得到更多關注，吸引顧客光顧。



餐廳取經內地社交平台



馮柏倫在柴灣、銅鑼灣經營兩間特色餐廳，柴灣的“薯仔屋”是親子主題的電影餐廳，銅鑼灣的“凡高廚房”採用藝術主題，還放有他自己製作的漫畫。他說餐廳主要做本地市民生意，希望將客戶來源拓寬至旅客。

