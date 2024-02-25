各地加大能源保供溫暖百姓生活

中評社北京2月25日電／據人民網報導，春節過後，受新一輪寒潮天氣影響，我國大部分地區出現低溫雨雪冰凍天氣，中央氣象台2月24日繼續發布低溫黃色預警和冰凍黃色預警，多地氣溫“斷崖式”下跌，供電供暖需求日益攀升。



為確保百姓過上一個亮堂堂的元宵佳節，當前，各地各部門積極應對降雪降雨天氣帶來的不利影響，保障能源穩定供應，確保百姓溫暖過冬、溫暖過節。



“我們正在湘潭韶山220千伏南徐線1號塔，溫度零下5攝氏度，風速每秒1.8米，鐵塔、導地線及絕緣子無覆冰。”2月20日，國網湖南湘潭供電公司運檢人員文宏亮在湘潭韶山市韶陽村郊外現場採取“人巡＋無人機巡”方式對輸電線路進行特巡，他的同事易俊華通過新型冰情監測設備，實時監測220千伏南徐線1號塔。



為保障電網安全穩定運行，當前，各地電力部門正在重點輸電線路設置應急觀冰哨，組織應急搶修隊伍，應用科技手段開展特巡特護。



“我們運用數字化手段，提高氣象和覆冰的態勢感知能力，提前做好電力設備運維和融冰除冰工作，同時做好搶修物資、應急裝備和應急隊伍的準備。”南方電網公司安監部應急協調經理朱永興說，當前，貴州電網公司760套覆冰監測終端均正常在線運行，1738個人工觀冰點可實現10千伏及以上線路覆冰監（觀）測全覆蓋。布點各類融冰裝置107台，實現10千伏及以上線路融（除）冰措施全覆蓋。



在電網安全運行的同時，發電機組應發盡發，全發滿發，全力保障電力穩定供應。在湖北，三峽集團鄂州電廠接續啟動6號、1號、3號機組，當前電廠6台機組全開保障電力、熱力安全可靠供應，電煤庫存69.3萬噸，可用天數21天；華能甘肅公司20台供熱機組全部在線運行，日發電量約1.45億千瓦時，日供熱量近30萬吉焦，電煤庫存可用天數達20天以上。



煤電機組火力全開，備足“口糧”至關重要。當前，各地煤炭企在確保安全的前提下，加快釋放優質產能，增產增供。據中電聯統計，截至2月20日，電廠燃煤庫存可用天數20天，燃煤儲備充足。

