充分激發夜經濟增長動能

中評社北京2月25日電／據經濟日報報導，春節期間，夜游、夜展、夜食、夜購、夜演等消費業態熱度持續升溫。某生活服務平台發布的2024春節“吃喝玩樂”消費數據顯示，全國夜間消費占全平台消費規模比重為53%，較去年同期增長48個百分點；休閑街區門票增長1倍以上。



夜經濟是繁榮城市經濟的重要組成部分。前不久，文化和旅遊部公布了第三批國家級夜間文化和旅遊消費集聚區名單，確定了102個國家級集聚區。這些集聚區管理者正想方設法讓城市夜晚更亮，讓更多遊客留得久、玩得好。多地也出台舉措，鼓勵夜間餐飲、文化娛樂、旅遊等業態，激發夜間消費活力。



從夜市到夜間經濟商圈，再到夜間文旅消費集聚區，夜經濟不斷向產業化、專業化、品質化升級，也反映了大眾消費需求不斷升級的新趨勢。但不容忽視的是，當前，部分地區夜經濟仍存在同質化、低水平建設，以及公共基礎設施建設不完善、配套服務和管理跟不上等問題。長遠來看，無論是合理規劃、豐富供給，還是挖掘特色、提升質量，無論是完善配套、加強監管，還是全方位提升體驗等，都需要系統規劃、合力深耕，為城市經濟社會發展持續增添新動能。



立足自身、合理規劃，提高夜經濟的供給質量。各地可從自身實際情況出發，建設富有地域特色的消費集聚區，挖掘地方歷史文化底蘊和特色消費資源，提供豐富的精神文化產品，打造獨具風格的夜間消費場景，以優質供給和良好環境提升夜消費體驗，提高夜消費活躍度。



多方合力、齊抓共管，提升夜經濟的服務水平。從硬件來看，發展夜間經濟，需要便捷的公共交通和停車場地等配套設施。從軟件來看，城市治理、食品安全等一系列制約消費的普遍因素在發展夜經濟時同樣不容忽視。這些都需要相關部門和機構協調配合，形成合力，一方面，加強基礎設施建設，提高硬件配套服務能力；另一方面，加強商品和服務質量監管，共同營造安心舒適的消費環境。

