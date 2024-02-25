多地出台新一輪樓市優化政策

中評社北京2月25日電／據中國證券報報導，春節過後，多地出台新一輪樓市新政，內容主要包括進一步放寬公積金首付比例、加大人才購房補貼力度、探索開展“一手房帶押過戶”等。業內人士表示，隨著政策逐漸優化，購房需求有望迎來逐步釋放，但真正企穩回升仍需時間。



政策不斷優化



天津市住房公積金管理中心日前發布的《關於調整個人住房公積金貸款首付款比例的通知（徵求意見稿）》顯示，職工申請個人住房公積金貸款購買家庭首套住房的，應支付不低於住房交易價格20%的首付款；購買家庭第二套住房的，應支付不低於住房交易價格30%的首付款。採用住房抵押擔保方式的，抵押值最高不得超過抵押物價值的80%。



濟南住房公積金中心發布《關於調整住房公積金貸款最低首付款比例的通知》，對個人住房公積金貸款首付款比例調整如下：在濟南市行政區域內購買首套普通自住住房申請住房公積金貸款的，最低首付款比例調整為不低於20%；購買第二套普通自住住房申請住房公積金貸款的，最低首付款比例調整為不低於30%。政策的實施以房屋網簽時間為准，2024年2月22日（含）之後網簽的按新政策執行。



2月21日，鄭州市住房保障和房地產管理局發布《鄭州市人才首次購房補貼發放實施細則》。該細則明確了鄭州市高層次人才和鄭州市青年人才的首次購房補貼發放標準：在鄭工作並經省市認定的A、B、C、D類高層次人才（含卓越工程師）首次購房補貼標準按照購房價格的50%，分別給予不超過300萬元、150萬元、100萬元、50萬元購房補貼。鄭州市青年人才首次購房補貼標準為，博士每人10萬元，碩士每人5萬元，本科畢業生（技工院校預備技師、技師）每人2萬元，專科畢業生（技工院校高級工，不含中專）每人1萬元。



探索新模式



除放寬公積金首付比例、加大人才購房力度等常規操作外，部分地區還針對房地產市場出台了創新舉措。

