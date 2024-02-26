中評關注：國民黨除了赴陸交流 能做更多事

國民黨主席朱立倫指派夏立言再度率團赴陸訪問。（中評社資料照） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫指派副主席夏立言26日將再度率團前往大陸訪問交流，在兩岸因為金廈海域情勢升溫之際，這項赴陸行動固然是好事一樁，但國民黨能為兩岸和平所做的事，遠超過形式上的交流拜會。



國民黨目前是“立法院”最大黨，加上台灣民眾黨，席次已過半，若能實際推出有利兩岸和平法案，甚至阻絕綠營傷害兩岸及讓兩岸更對立的政策，才是實際阻止兩岸敵意螺旋持續上升的方式。



就如目前民進黨在春節前無預警宣布6月開始禁止民眾組團赴大陸旅遊，藍白對此都是持否定態度，接下來能否在“立法院”內合作，由藍主導白配合，推出主決議否定“交通部”觀光署禁令，透過院會表決通過，實際上是可以否決掉這禁團令，方法可行，又可以為兩岸對立氛圍降溫。



事實上，藍委內部確實有此討論聲音，加上上周觀光業者拜會國民黨主席朱立倫會中也有表達這樣的心聲，都讓此方案接下來有極大可能在適當時機發動。



夏立言此次率領的訪問團預計於26日出發，七天行程將訪問廈門、廣州、南昌、杭州、昆山、上海等台胞聚居城市。隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、“國政基金會”資深顧問趙春山等人。

