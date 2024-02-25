房地產融資協調機制見成效

中評社北京2月25日電／據經濟日報報導，為一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，促進金融與房地產良性循環，住房和城鄉建設部、國家金融監督管理總局1月份發布《關於建立城市房地產融資協調機制的通知》。城市房地產融資協調機制工作部署以來，各地和相關金融機構緊鑼密鼓抓好落實，不少城市春節假期仍在推進工作，協調機制落地見效持續取得新進展。



住房和城鄉建設部有關負責人介紹，截至2月20日，29個省份214個城市已建立房地產融資協調機制，分批提出可以給予融資支持的房地產項目“白名單”並推送給商業銀行，共涉及5349個項目；已有57個城市162個項目獲得銀行融資共294.3億元，較春節假期前增加113億元。另據中國銀行、建設銀行、農業銀行、郵儲銀行和部分股份制銀行有關數據，已對“白名單”項目審批貸款1236億元，正在根據項目建設進度陸續發放貸款。



城市房地產融資協調機制定期組織各方會商，及時研判本地房地產市場形勢和融資需求，協調解決房地產融資中存在的困難和問題。搭建政銀企溝通平台，推動房地產開發企業和金融機構精準對接。保障金融機構合法權益，指導金融機構與房地產開發企業平等協商。



金融機構按照市場化、法治化原則評估協調機制推送的支持對象，對正常開發建設、抵押物充足、資產負債合理、還款來源有保障的項目，建立授信綠色通道，優化審批流程，縮短審批時限，積極滿足合理融資需求；對開發建設暫時遇到困難但資金基本能夠平衡的項目，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，通過存量貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以支持。同時，加強貸款資金封閉管理。



各地積極探索，持續推進協調機制落地見效。2月6日，武漢、襄陽、宜昌、黃石等城市12個房地產“白名單”項目共獲得授信57.2億元，發放貸款18.4億元，展期6.4億元，標誌著湖北省房地產融資協調機制已經落地見效，有效滿足了房地產項目合理融資需求，提振了市場信心。

