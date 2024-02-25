堅持體育鍛鍊為什麼難？進化的本能

中評社香港2月25日電／體育鍛鍊有益健康，但堅持起來卻非易事。研究人員發現，不想體育鍛鍊其實是人類進化出的一種本能。若想堅持鍛鍊，人們還是需要想辦法克服大腦的這種“惰性”。



美國《時代》周刊網站近日刊文介紹，運動具有促進睡眠和精神健康、降低慢性病和過早死亡風險等益處，但很多人的運動量卻遠遠不夠。為什麼做一件好處多多又不難進行的事情就這麼難？研究人員發現，除身體狀況不允許、現代生活方式等因素外，還有一個障礙：我們的大腦不希望我們鍛鍊。



在人類存在的大部分時間裡，人們的生活必須依賴體力活動，如尋找食物或種植農作物。人類進化生物學家丹尼爾·利伯曼解釋說，人類進化到可以忍受高強度的活動，但也傾向於在可能的情況下休息，例如狩獵採集者不會出門慢跑來消耗多餘的能量。



新華社援引報導，利伯曼說，如今人們日常生活中不再有太多活動，但保存能量的進化本能仍然存在，因此不想體育鍛鍊“是完全正常和自然的”。



研究體育鍛鍊的加拿大渥太華大學副教授馬蒂厄·布瓦貢捷說，人們總是傾向於選擇乘自動扶梯而不是走樓梯，這種本能並非不好，只是現代生活給了人們太多機會讓人們屈服於對休息的偏好，以至於“已經達到一個對健康不再有益的極端”。



如何克服大腦的這種“惰性”？專家建議首先是建立信心。研究表明，認為自己運動能力強的人更有可能堅持定期鍛鍊，因此可以從容易做的事情開始，比如一開始每天只走幾分鐘，然後逐步加量。



重新定義什麼算作鍛鍊也會有所幫助。並不衹有去健身房才算鍛鍊，即使每天花幾分鐘做做家務也會有益身心，重要的是要多活動，並找到適合自己的活動方式。



專家還建議，可以將運動與其他事情結合起來，一舉兩得。比如約朋友一起騎自行車，這樣運動的同時也是在社交。把鍛鍊和想要或需要做的事情結合起來，可以使人更易忽視大腦中讓人躺在沙發上的想法。