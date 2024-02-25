【
大
中
小
】 【
打 印
】
白俄舉行國會與地方選舉 盧卡申科擬再選總統
http://www.CRNTT.com
2024-02-25 17:28:45
中評社香港2月25日電／白俄羅斯舉行國會和地方選舉，大部分候選人屬於四個支持總統盧卡申科的註冊政黨，流亡鄰國立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭，呼籲選民抵制這場無意義和無選擇的選舉。
香港電台報導，盧卡申科在投票後透露，計劃明年再次競逐總統職位，強調沒有負責任的總統會拋棄跟隨他的人民。
69歲的盧卡申科自1994年以來一直統治白俄羅斯，是俄羅斯總統普京的親密盟友。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
立陶宛將再關閉兩處與白俄羅斯邊境口岸
(2024-02-22 15:55:10)
白俄羅斯：四個導彈營已開始服役
(2024-02-21 10:36:34)
盧卡申科：俄白邊界附近有3.2萬北約軍人
(2024-02-21 10:35:46)
拉脫維亞：不禁止俄白糧食過境至歐盟其他國家
(2024-01-31 08:51:18)
白俄羅斯邊境附近北約偵察機飛行數量大增
(2024-01-30 12:50:59)
白俄羅斯：北約偵察機“來訪”次數翻倍
(2024-01-30 09:00:00)
俄白續簽落實聯盟國家一體化法令
(2024-01-30 08:51:22)
白俄總統：白境內的俄羅斯戰術核武器狀態良好
(2023-12-26 10:06:26)
中國和白俄羅斯簽約首部合拍電影
(2023-11-21 16:41:47)
波蘭否認其直升機侵犯白俄羅斯領空
(2023-09-30 07:49:25)