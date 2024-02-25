白俄舉行國會與地方選舉　盧卡申科擬再選總統

中評社香港2月25日電／白俄羅斯舉行國會和地方選舉，大部分候選人屬於四個支持總統盧卡申科的註冊政黨，流亡鄰國立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭，呼籲選民抵制這場無意義和無選擇的選舉。



香港電台報導，盧卡申科在投票後透露，計劃明年再次競逐總統職位，強調沒有負責任的總統會拋棄跟隨他的人民。



69歲的盧卡申科自1994年以來一直統治白俄羅斯，是俄羅斯總統普京的親密盟友。