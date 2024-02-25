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日本奈良交通意外一死一傷　司機踩錯油門
http://www.CRNTT.com   2024-02-25 17:40:29


　　中評社香港2月25日電／日本奈良市著名景點東大寺南門附近發生交通意外，造成一死一重傷，死者是62歲台灣男子，傷者是52歲日本人。

　　香港電台援引日本傳媒報導，79歲涉案私家車司機向警方供稱將油門誤當煞車掣，導致意外，他涉嫌過失駕駛被捕。 

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