日本奈良交通意外一死一傷　司機踩錯油門

中評社香港2月25日電／日本奈良市著名景點東大寺南門附近發生交通意外，造成一死一重傷，死者是62歲台灣男子，傷者是52歲日本人。



香港電台援引日本傳媒報導，79歲涉案私家車司機向警方供稱將油門誤當煞車掣，導致意外，他涉嫌過失駕駛被捕。