惠若琪：做自己熱愛的事永遠都是值得的

中評社香港2月25日電／儘管已經退役多年，但惠若琪從來沒有離開過排球的世界。經營業餘排球聯賽、創辦惠基金、成為國際奧委會數字化互動與營銷傳播委員會委員，小惠的拼命程度不減當年。在接受新華社記者採訪時，惠若琪說“做自己熱愛的事情，永遠都是值得的”。



日前于澳門舉行的大灣區國際體育商業峰會上，在一場關於女性領導力的對話中，惠若琪回首了自己做中國女排隊長的經歷，她說自己作為年輕運動員時精力更多放在個人的技戰術發揮，而當具備一定領導能力的時候，視野會變得更加開闊，這包含與隊友的磨合、與教練的溝通以及與對手的博弈。



“成為隊長後，更需要做到鼓勵全隊，把整個隊伍的潛能發揮出來。在慢慢適應隊長這個角色後，我能很好地分配精力，在穩定自己的同時，支持隊伍走得更遠。”



退役後惠若琪創辦了VAL排球聯賽，現已連續舉辦多年。惠若琪坦言，雖然中國女排受到極高的關注，但從普及角度來說，受限於場地等因素，排球的流行程度與足球、籃球差距較大，她希望通過大家一起努力，慢慢縮小差距。



“我們通過創新賽制，做出一些改變，讓排球比賽變得更好玩。我們也在不停地探索，看能不能找到更好的普及方式。團隊很重要，就是要有一群志同道合的人做自己喜歡的事情。以前打球的時候，傷病比較重，也會有人問值得嗎？做自己熱愛的事情，永遠都是值得的，而且你是不計結果地去拼，所以過程還是挺充實的。”



惠若琪如今還有一個重要的角色就是母親。當上媽媽之後，惠若琪出差經常選擇最晚一班飛機出發，再坐最早一班回家，如果是個長差，她甚至直接把女兒帶上。如何平衡工作與家庭，是很多人面臨的課題，而惠若琪則把女兒比作成一位隊友。



“家庭也是一個團隊，我得到了家人各方面的支持，大家的互相理解是非常重要的。我女兒是一位出色的隊友，雖然很小，但也支持我的工作。當然從做母親的角度來說，我也沒有完全成熟，也處在一個學習過程中。”惠若琪說。



2016年里約奧運會，惠若琪在女排決賽中完成制勝一扣，幫助中國女排第三次站上奧運會最高領獎台。即將八年過去，這個畫面仍然時常出現。不久前，中國女排完成了新一期集結，惠若琪也時刻關注球隊近況。



“去年我們沒有第一時間拿到奧運參賽資格，從過程來看還是十分可惜的。現在女排格局有所變化，第一梯隊和第二梯隊之間的勝負變得較為平常，這兩年中國女排的新老交替和傷病情況也在困擾著球隊。”



惠若琪呼籲大家給予球隊更多支持，她說：“這次集訓大名單湧現了不少新人，也有老將回歸，大家都在這個奧運周期做最大的努力。在這個時間段，最重要的就是支持隊伍，相信每位球員付出的努力。”