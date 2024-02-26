年輕人迷瘋　曾偉峯：綠不用抖音陷數位落差

政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）美國總統拜登開通TikTok（抖音海外版）帳號，政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯接受中評社訪問表示，拜登完全是選舉考量，是為吸引年輕選票、女性選票，也因為拜登切割使用的團隊，因此具模糊地帶。雖中美文化在軟實力對抗上，中國還無法佔上風，但抖音已在短影音平台創下一個板塊，即便其他社群軟體也想開拓短影音市場，但很難撼動、超越抖音。



曾偉峯說，抖音在美國、台灣其實都被妖魔化，民眾的使用人數越來越多，政府若不把抖音當成工具來使用，便會出現數位落差、數位代溝，既然拜登都用了，民進黨將來或許也可以考慮使用抖音。但恐怕得準備好說帖，否則會被民眾質疑過去的反中立場，沒辦法像拜登那樣說用就用。



美國總統拜登2月11日在TikTok（抖音海外版）平台首次亮相，24小時內連發4條短視頻造勢大選，首日就有逾600萬瀏覽量。此舉與美國欲封殺抖音的方向背道而馳，後續也引發政治風波。美國民主黨、共和黨議員都有聲音質疑存在“國安”風險，共和黨18位“國會議員”19日亦以“國安”為由，聯名敦促拜登競選團隊刪除在抖音開設的帳號。



曾偉峯是美國北德州大學政治學博士，專長為東亞政治與經濟發展、國際關係，曾任淡江大學中國大陸研究所助理教授、“國防”安全研究院量化分析與決策推演中心助理研究員，現為政治大學國際關係研究中心助理研究員。



曾偉峯接受中評社訪問表示，拜登使用抖音是選舉考量，雖美國2022年底通過2023財政年度支出法案中，納入《政府設備禁用TikTok法案》，拜登也簽署該法案，但重點是沒辦法阻止美國民眾，尤其是年輕人、女性使用抖音。2024年抖音在美國已有1.7億用戶，且使用人口持續增加，拜登已經81歲，開抖音帳號象徵自己能與年輕族群在同一個社群平台上互動，很明顯是為了吸引年輕選票、女性選票。



曾偉峯說，現在拜登切割是競選團隊使用抖音，與政府機構無關，因而存在模糊地帶，雖在國會受到責難，但或許衡量後認為對群眾宣傳的選票效應更高，能夠更加鞏固原本有支持民主黨傾向，但並不一定投給拜登的年輕人，其中衡量的考量主要還是能吸引多少選票。