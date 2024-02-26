中評關注：藍綠對立　韓國瑜權力天秤受矚目

國民黨籍“立法院長”韓國瑜與“副院長”江啟臣、黨團總召傅崐萁。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院長”韓國瑜23日主持院會，邀請“行政院長”陳建仁專案報告食品安全並備詢。陳建仁過去答詢風格較偏和緩，此次備詢屢屢和藍委爆發唇槍舌戰，導致韓國瑜罕見三度起身維持議事秩序，藍綠嚴重對立，這會讓韓的“院長”角色更為吃重。



陳建仁學者出身，答詢風格原本較為溫和，除了涉及高端疫苗議題外，幾乎不太出現火冒三丈的情況，和律師出身的前“行政院長”蘇貞昌的答詢風格是強烈對比。加上陳目前定位是看守“內閣”，也看不到民進黨賴清德繼續留任陳建仁的風向，陳幾乎可以確定陳5月20日將隨蔡英文一起卸任。一來陳建仁原本個性溫和，加上看守性質沒有政績壓力，這些因素都讓陳23日答詢的表現更為反常。



陳建仁態度強硬激烈迎戰藍委，原因或許有兩個，第一，陳建仁是蔡英文2016第一任的副手，兩人有革命情感，若以“閣揆”身分隨蔡一起卸任，也算“英仁配”有始有終，因此，陳建仁或許在情感上希望維持住蔡英文下台的身影，才會在敏感的瘦肉精等食安議題上和藍委爭鋒相對，維護蔡政府的形象，避免被貼上護食安不力、防堵瘦肉精破功的標籤。



第二，若以民進黨的角度出發，陳建仁與藍委全面開戰，或許是民進黨的指導方針，透過藍綠對立鞏固泛綠基本盤。2024大選上演藍綠白三足鼎立，民進黨賴清德以40%得票率險勝，贏過國民黨侯友宜的33.49%以及台灣民眾黨柯文哲的26.46%，賴基本上就是靠4成的基本盤勝出。



畢竟在藍綠白三家對戰的情況下，藍白分掉了希望政黨輪替的6成選民，民進黨只要顧好4成基本盤，就能以相對多數勝出，如果是藍綠一對一，才有放下藍綠對立的形象，盡量爭取中間選民的支持，但2028高度可能繼續上演藍綠白三足鼎立，那麼陳建仁的態度變化也就有跡可循，透過和藍軍的激烈攻防，事實上有助局綠營選民的凝聚。



如果與藍營強烈對抗，加強凝聚泛綠基本盤，是民進黨未來四年的指導方針，那麼可以預期，“立法院”的藍綠交鋒只會越演越烈，一來民進黨希望靠著這四成支持度2028再贏一次，二來國民黨身為“立院”最大黨，加上本屆藍委戰將如雲，更不可能只挨打不反擊。