金門翻船2死事件　兩岸3天6場協商無共識

泉州台辦副主任李朝暉日前在金門受訪。（中評社 資料照） 中評社台北2月25日電／一艘大陸漁船14日在金廈海域捕撈，因與台灣海巡船碰撞意外翻覆，4人落水，導致2人死亡，引發社會關注。在事故發生後，台灣“海巡署”與陸方指派的代表，在金門進行協商善後事宜，三天六個場次均未達成共識，對於“道歉”底線陸委會與“海巡署”各有不同主張，也讓六次協商無果形同破局。



近日國民黨“立委”徐巧芯、王鴻薇等人質疑“海巡署”執法過當，國民黨副主席夏立言26日將訪大陸，將會請陸方轉達，向近期發生在金門海域意外事件的罹難者家屬表達哀悼慰問之意。



“海巡署”副署長許靜芝今日在協商完後，面對媒體詢問談判進度，露出笑容只回答“看起來都不錯，還不錯。”對於談判進度相當樂觀。



陸委會今天表示，日前發生大陸“三無”船隻，違法駛入金門限制、禁止水域，該“三無”船隻在逃避“海巡署”查緝過程，不幸發生翻覆意外事故。“海巡署”自始即與陸方指派的代表，雙方在金門進行協商善後事宜，不管調查結果如何，已提出要求要優先道歉，但“海巡署”則主張要等到調查結果出爐，且發生地點為“我方”海域，若先認錯會有“主權”疑慮。陸委會強調，靜待檢方完成調查後，自然會公布客觀公正的事實真相。



