韓國瑜花蓮出席藍委共識營　勉留下政績

韓國瑜出席國民黨“立委”共識營晚會並致詞。（國民黨團提供） 中評社台北2月25日電／中國國民黨24日至26日在花蓮舉辦新任“立法委員”共識營，國民黨籍“立法院長”韓國瑜25日晚間出席晚宴並致詞，他說，“萬里長城今猶在，不見當年秦始皇”，秦始皇是政治人物，死了2000年，但萬里長城是政績，盼大家一起努力打造更好的成績，做出選民心中的萬里長城。



國民黨“立院”黨團24日起移師花蓮舉行共識營，會議等級比照黨團大會，共有46位國民黨“立委”現身參加。包括國民黨主席朱立倫、“立法院長”韓國瑜、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等都出席。



韓國瑜25日晚間抵達花蓮出席共識營晚會，並登台致詞。



韓國瑜表示，國民黨團總召傅崐萁大約10多天前告訴他，要在花蓮辦共識營，他就欣然接受說自己一定得來，他今天從雲林坐車到高雄小港機場，再坐飛機到花蓮，30分鐘後要回台中晚上趕回雲林，所以國道6號打通中央山脈有多重要。



韓國瑜表示，他有好多話想和年輕“立委”交換意見，“生旦淨末丑，神仙老虎狗”，神仙是瀟灑自在，老虎是火力全開，狗是努力奮鬥，選舉過程我們是努力奮鬥，看到人就拜託，好多人艱困的不得了，選上後大家說恭喜，就像神仙瀟灑自在，現在在花蓮就是老虎，因為各位要準備質詢了。



韓國瑜說，所以共識營很重要，因為很多新進的“立委”不知道怎麼發揮，在座“立委”有三種方式進到“立法院”，一個是爬進來的，向台中市“立委”羅廷瑋，從里長助理，到當里長，再當市議員現在到“立法院”。而黨主席朱立倫主席是跳進來的，一下就跳到“立法院”；還有不分區則是飛進來的，直接空降“立法院”。

