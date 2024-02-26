瑞幸咖啡首超星巴克成中國市場“咖啡一哥”

（來源：新華社） 中評社北京2月26日電／據證券日報報導，近日，瑞幸咖啡披露的2023年業績報告引發熱議。公告顯示，2023年，瑞幸咖啡實現總淨收入249.03億元，同比增長87.3%；同期，在美國會計準則（GAAP）下營業利潤為30.26億元，較2022年實現翻倍增長。



行業競爭日益激烈



2023年，瑞幸咖啡中國市場銷售總額達248.6億元（約合34.5億美元），首次超過星巴克中國，成為中國市場最大的咖啡連鎖品牌。



中國商業聯合會專家委員會委員賴陽告訴《證券日報》記者，瑞幸咖啡成為中國市場最大的咖啡連鎖品牌，最根本的原因在於中國咖啡消費者群體的變化。在中國，咖啡已經從過去的小眾化、商業化消費品演變為大眾化消費品。在這個過程中，比起星巴克，店鋪模式更輕的瑞幸咖啡更能適應新的變化。



2023年，在中國咖啡消費市場中，瑞幸咖啡並非一騎絕塵。



瑞幸咖啡董事長兼CEO郭謹一在2月23日舉行的財報電話會上表示，中國咖啡行業競爭日益激烈，但發展格局遠未完全成型。在此之前，郭謹一也曾談及，中國咖啡市場正在加速發展，隨著更多品牌的湧入，中國咖啡市場競爭會更為激烈。



從門店數量以及定價策略，可以一窺中國咖啡市場的競爭格局。



從門店數量來看，2023年，瑞幸咖啡正式邁入“萬店時代”。全年淨新開門店8034家，門店數量與2022年末相比增長97.8%。截至2023年末，瑞幸咖啡國內門店數量達16218家，其中自營門店10598家，聯營門店5620家。

