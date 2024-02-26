央視財經《天下財經》欄目視頻截圖（來源：央視新聞） 中評社北京2月26日電／據央視新聞報導，隨著全球旅遊業快速復甦，來到中國旅遊的外國遊客數量快速增長。韓國最新數據顯示，今年1月赴華的韓國遊客數量同比暴增九倍。



伴隨旅遊市場的恢復，韓國仁川國際機場一號航站樓的出發大廳熙熙攘攘，幾乎每個值機櫃台都很忙碌。記者發現，前往中國的值機櫃台排起長隊，裡面不乏很多韓國民眾。



韓國民眾赴華旅遊需求近來出現明顯反彈，韓國最新數據顯示，上個月前往中國的韓國民眾超過14萬人次，同比暴增908%。為了應對兩國人員往來，滿足韓國民眾赴華旅遊需求，韓國各家航空公司正在陸續恢復此前中斷的航線，包括仁川至鄭州，釜山至西安等。其中，大韓航空的仁川至張家界航線是因疫情停航後時隔四年復航。



湖南張家界頗受韓國遊客青睞 多為家庭出行



韓國民眾對張家界可謂情有獨鐘，韓國甚至有這樣一句話，“孝順父母，就送他們去張家界旅遊”。韓國知名旅行社日前表示，今年以來，預訂張家界旅遊產品的60歲以下消費者占比為66%，陪父母同游的四十至五十歲消費群體快速增長，張家界在韓國的旅遊標簽正在從“銀發游”轉為“家庭游”。



以往韓國民眾赴華旅遊傾向於自然景觀，今年以來，都市觀光和康養休閑的需求增多，選擇到上海、青島、煙台等地旅遊的韓國民眾增勢明顯。



海南正在成為韓國民眾出國度假新選擇



目前韓國各大旅行社都在積極策劃赴華旅遊產品，隨著近期海南入境免簽政策進一步放寬，海南旅遊套餐格外受到關注。對於韓國民眾來說，從韓國到中國海南僅需大概四個半小時的航程，海南正在成為韓國民眾度假的新選擇。