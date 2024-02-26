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日本民調顯示岸田內閣支持率為25%
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2024-02-26 09:21:13
日本首相岸田文雄。（來源：新華社）
中評社北京2月26日電／據央視新聞報導，據《日本經濟新聞》25日報導，該媒體與東京電視台於本月23日至25日在日本全國範圍內進行的民意調查結果顯示，岸田文雄內閣支持率為25%，內閣不支持率為67%。
此外，自民黨支持率為25%。
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