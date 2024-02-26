夏寶龍來港　中央重視保持香港國際化優勢

夏寶龍與香港大律師公會和香港律師會代表座談。（來源：港澳辦） 中評社北京2月26日電／據大公報報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日繼續在香港進行考察調研。中午，夏寶龍在律政司司長林定國和律政司副司長張國鈞陪同下，與香港大律師公會和香港律師會的代表進行座談交流及工作午餐會，長約兩個小時。



香港大律師公會和香港律師會代表會面後向傳媒表示，夏寶龍耐心聆聽法律界人士的意見，充分展示中央對香港的關懷和肯定，感覺到夏寶龍非常支持香港繼續保持國際化城市的優勢。就23條立法，他們都在會上反映了意見。大律師公會和律師會將於公眾咨詢期結束前提交有關23條立法的書面意見書。＼大公報記者 龔學鳴



香港律師會會長陳澤銘會面後見記者表示，是次會面凸顯中央對香港法律制度及法治社會的肯定，閉門會議期間氣氛熱烈，交流坦誠。會上討論了不少議題，律師會代表有就基本法第23條立法反映會員意見。他說，在會面中感覺到夏寶龍非常支持香港繼續保持國際化城市的優勢。他舉例指出，香港有超過1400名註冊海外律師及約70間海外律師事務所營運，他感到中央非常支持外商在香港繼續投資。



一年內第三次與夏主任深入交流



香港大律師公會主席杜淦堃補充說，本次會面是一年之內第三次與夏寶龍等官員深入交流，充分展示中央對香港的關懷和肯定。法律界代表向夏寶龍介紹近期該界別一些關心的議題，包括23條立法。他表示，社會對法律條文有不同看法，體現香港仍然是多元社會，言論自由受到保障，希望23條立法能在維護國家安全的同時，也保障香港市民按基本法享有的權利。



雖然未有透露閉門會議詳情，但二人都表示，夏寶龍耐心聆聽法律界人士的意見，而大律師公會和律師會有關23條立法的書面意見書將於公眾咨詢期結束前提交，屆時兩個法律界組織會繼續向商會、投資者和市民做好解說工作。