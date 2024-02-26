“晨曦色”預算案　寓意經濟逐步改善

左圖：周三即將公布的財政預算案，右圖：特區政府預期今年經濟逐步改善，期望各行各業的經營環境持續好轉。（來源：大公報） 中評社北京2月26日電／據大公報報導，財政司司長陳茂波將於本周三（28日）發表新一份《財政預算案》，他昨日在網志亮出新一份預算案的封面，形容封面顔色是“晨曦的顔色”，反映政府對香港未來一年的期盼。他表示，本港經濟回復增長，但外圍複雜多變，而背靠國家、聯通世界，是香港最大的底氣。政府預期今年經濟逐步改善，也期望各行各業的經營環境持續好轉。＼大公報記者 王亞毛



陳茂波在網志上載照片，展示他在上任至今所發表的《財政預算案》封面，每本的封面顔色各有不同，當中雙手拿著的“2024至25財政年度政府財政預算案”，封面顔色採用淺杏色，他形容為“晨曦色”。



更聚焦運用有限公共資源



陳茂波表示，每年預算案封面色調的選擇，都包含政府對香港未來一年的期盼。他預期今年經濟逐步改善，也期望各行各業的經營環境持續好轉。今年財政預算案的封面顔色反映了這份期盼。



陳茂波指出，過去一年香港走出新冠疫情，生活逐步復常，經濟回復增長。但外圍仍然複雜多變，地緣政治局勢持續緊張，利率高企，不明朗不確定因素交織，影響了經濟增長的力度。但無論如何，國家經濟穩步發展，對香港的支持堅實，香港在國家的發展大局中地位和功能獨特，背靠國家、聯通世界，是香港最大的底氣，要把機遇化為成果。



他表示，早前在預算案咨詢期間，社會各界提供的意見，讓政府更好瞭解大家當前最關心的是什麼。他指出，面對財赤，在運用有限的公共資源時，冀能更聚焦、更有效益。

