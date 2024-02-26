雙層氫能巴首航　巴士迷熱情打卡

全港首輛氫能巴士昨日投入服務，大批巴士迷排隊乘搭及打卡。（來源：大公報） 中評社北京2月26日電／據大公報報導，全港首輛雙層氫能巴士正式投入載客服務，昨日上午11時率先行駛城巴20號線，標誌著香港歷史上首次有氫能車輛在路面載客行駛。大批巴士迷昨日在車站等候，希望搭乘頭班氫能快車體驗，又獲贈首航紀念證書及禮品。



氫能巴士投入服務初期，為城巴20號窩打老道線服務，由啟德（沐安街）來往長沙灣（海達邨），現時每日提供六至八個班次，為期約一個月。城巴營運總經理馬詹唯表示，城巴首個加氫站設在西九龍車廠，而氫能巴士不能過隧道，所以初期會行走九龍路線。城巴今年稍後會在港島設立加氫站，希望把氫能巴士拓展到其他區域。



城巴表示，氫能巴士現時服務深水埗、油尖旺及九龍城區，下階段會安排行走22M號線及20A號彌敦道線，每條路線行駛約一個月，以收集不同環境下的營運數據作分析，包括交通狀況、天氣、續航力等。



昨日排在頭位的巴士迷表示，於凌晨3時開始在車站等候，他認為頭班車出發儀式特別有意義。有乘搭頭班車的乘客表示，氫能巴士行走時較柴油巴士平穩，冷氣更強，但巴士報站廣播聲音較小，期望氫能巴士服務可以拓展至港島及屯門等地區，並於今年底前於全港各區服務。



城巴計劃今年內引進更多量產型氫能巴士及電能巴士進行測試，再部署未來採購新能源巴士的比例。



此外，昨日部分巴士迷在馬路上瘋狂追拍巴士，其間一輛七人車收掣不及，撞到一名12歲巴士迷導致其雙腳膝蓋擦傷，需由擔架經救護車送往伊利沙伯醫院治理。