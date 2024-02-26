美英空襲也門　胡塞武裝稱再次襲擊美國船只

2月24日，也門首都遭到美英戰機空襲後升起濃煙（來源：新華社） 中評社北京2月26日電／據新華社報導，美國和英國24日空襲也門多地的胡塞武裝目標，聲稱這是對胡塞武裝近來頻繁襲擊商船的回應。



這是自1月12日以來美英對胡塞武裝採取的第四次聯合行動。兩國在一份聯合聲明中說，對也門8處地點的18個胡塞武裝目標發動了空襲，包括地下武器和導彈儲存設施、防空系統、雷達和一架直升機。



美國國防部長勞埃德·奧斯汀說，空襲旨在進一步削弱胡塞武裝的軍事能力。



據胡塞武裝控制的馬西拉電視台24日報導，美國和英國當晚對也門首都薩那發動多次空襲。



對於美英新一輪聯合空襲，胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞在一份聲明中回應，這是“侵略”，胡塞武裝將對抗“美英的升級行動”，對敵對目標採取“更有質量的軍事行動”。



新一輪巴以衝突去年10月7日爆發後不久，胡塞武裝開始在紅海水域襲擊“與以色列有關聯”的船只，以示“對巴勒斯坦的支持”。今年1月12日以來，美國和英國連續對胡塞武裝目標發動空襲，造成多人死傷。



近日，多艘在紅海和亞丁灣航行的美英貨輪遭到胡塞武裝襲擊。本月18日，胡塞武裝用導彈襲擊了在亞丁灣行駛的英國貨輪“魯比馬爾”號，導致該船嚴重損壞，船員撤離。19日，胡塞武裝又稱用導彈擊中2艘美國貨輪。22日，懸掛帕勞國旗、由英國公司所有的“艾蘭德”號貨輪遭2枚胡塞武裝發射的導彈襲擊，船只起火，1名船員受輕傷。

