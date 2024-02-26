西共體解除對尼日爾部分制裁

這是2023年8月10日在尼日利亞首都阿布賈拍攝的西共體領導人就尼日爾政變召開的緊急會議現場。（來源：新華社） 中評社北京2月26日電／據新華社報導，西非國家經濟共同體（西共體）24日宣布，“出於人道主義原因”解除對尼日爾先前實施的部分制裁。



西共體領導人當天在尼日利亞首都阿布賈舉行閉門會議，會後宣布解除部分制裁，“立即生效”。



解除的部分制裁包括關閉西共體成員國與尼日爾之間的空中和陸地邊界，暫停西共體成員國與尼日爾之間的商業和金融活動，凍結尼日爾政府和國有企業在西共體央行以及相關商業銀行的資產等。



西共體委員會主席奧馬爾·阿利烏·圖雷說，對尼日爾實施的部分針對性制裁措施仍有效，但他沒有透露具體細節。



此前，西共體在馬里、尼日爾、布基納法索發生軍事政變後對這三國實施制裁。今年1月28日，三國發布聯合公報，宣布立即退出西共體。



西共體24日在會後公報中說：“考慮到西共體成員國及其公民的利益，我們敦促馬里、尼日爾和布基納法索三國重新考慮（退出西共體的）決定。”



尼日利亞總統、西共體輪值主席博拉·提努布在峰會開始時表示，西共體需重新考慮策略，以使這些國家恢復憲法秩序。他同時敦促馬里、尼日爾和布基納法索重新考慮退出決定，這三國“不應將我們的組織視為敵人”。



西共體24日還宣布解除對幾內亞的部分制裁。2021年9月，西共體在幾內亞發生軍事政變後決定暫停幾內亞成員國資格，並對幾內亞實施制裁。



西共體成立於1975年，旨在加強區域一體化，促進成員國在政治、經濟、社會和文化等方面的發展與合作。馬里、尼日爾、布基納法索宣布退出前，西共體共有15個成員國。



近年來，多個非洲國家發生政變，這些國家大多位於西非和薩赫勒地區。分析人士指出，這些國家近年來安全形勢惡化，加上本身經濟基礎薄弱，導致政變頻發。此外，它們都曾遭受西方殖民，政變的發生也與其國內反對西方新殖民主義、要求獨立自主的呼聲有關。