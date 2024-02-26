冰雪產業激發體育強國建設新動能

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，以北京冬奧會、冬殘奧會為契機，我國深入推進冰雪運動“南展西擴東進”戰略，不斷鞏固和擴大“帶動三億人參與冰雪運動”成果。這個冬天，我國冰雪文旅、冰雪體育消費迎來現象級增長，帶動更多人感受到冰雪運動魅力並參與其中，冰雪產業對於體育強國建設的助力作用日趨顯現。



基礎設施完善推動群眾參與冰雪運動



隨著我國雪場、冰場等冰雪運動基礎設施的完善，以及冰雪運動的社會認知度、關注度提升，參與群眾性冰雪運動的人口基數顯著擴大，地域、年齡等分布情況持續豐富、優化。



國家體育總局提供的數據顯示，我國目前擁有冰雪場地達2452個，居民參與冰雪運動人數3.46億人。春節8天假期，26個國家級滑雪旅遊度假地接待遊客達282.61萬人次，實現體育及相關消費25.61億元，部分滑雪場收入漲幅超過346%。



直接受益於北京冬奧會遺產的河北省張家口市崇禮區，本雪季各大雪場“開板”以來接待遊客總人次已突破250萬。



地處西北邊陲的新疆阿勒泰地區，近年來也新建起一批對標國際頂級雪場標準的大型滑雪區，除了滿足本地需求，還受到來自全國各地滑雪愛好者的追捧，幾乎不愁客源。



新疆吉克普林冰雪旅遊有限公司運營總監曲鬆表示，就該滑雪場的遊客數據分析來看，來自長三角、珠三角地區的南方遊客占比較大，這正是中國冰雪運動“南展西擴東進”戰略成果的真實顯現。



文旅＋群眾冰雪賽事玩出新花樣

